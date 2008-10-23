России придется отдать около четверти золотовалютного запаса

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило в специальном отчете, что, несмотря на сильные показатели государственного баланса и ликвидности у Российской Федерации, экономика страны в условиях мирового финансового кризиса может быть уязвима. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Тенденции в сфере внешнего рефинансирования и цен на нефть, а также принимаемые государством меры поддержки частного сектора окажут негативное влияние на государственный баланс. Тем не менее, в настоящее время Fitch ожидает, что такое ухудшение будет временным и будет соответствовать текущим уровням суверенных рейтингов России ("BBB+")", – отмечает Эдвард ПАРКЕР, глава аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам в странах Европы с развивающейся экономикой.

Суверенный рейтинг России поддерживается исключительно сильными позициями государственного баланса, особенно в плане подушки безопасности в форме золотовалютных резервов в размере 531 млрд. долл. (третий крупнейший показатель в мире). Это позволяет властям проводить политику предоставления долларовой ликвидности и финансирования российскому корпоративному и банковскому секторам без ущерба для суверенной кредитоспособности.

Второй негативный внешний шок, с которым сталкивается Россия, – это недавнее резкое падение цен на сырьевые товары. В сочетании с сокращением притока иностранного капитала это приведет к снижению темпов экономического роста и давлению на кредитоспособность российских банков и компаний. "Проведение непоследовательной макроэкономической политики может стать ахиллесовой пятой России: если власти будут пытаться поддержать экономический рост за счет ослабления налогово-бюджетной и особенно кредитно-денежной политики, одновременно предпринимая шаги по поддержанию курса рубля, это может привести к стимулированию и финансированию бегства капитала, которое, в свою очередь, может оказать негативное влияние на фундаментальные экономические показатели и индикаторы кредитоспособности страны", – добавляет Э. ПАРКЕР.

По оценкам Fitch, в следующем году российским банкам и компаниям предстоят среднесрочные и долгосрочные выплаты по обязательствам в размере около 80 млрд. долл., а по оценкам Центробанка РФ, общие выплаты по иностранной задолженности в последнем квартале этого года составят около 40 млрд. долл. Рефинансирование этой задолженности на международных рынках капитала будет сложной задачей, и Fitch ожидает стабильного снижения золотовалютных резервов Центробанка РФ по мере продолжения предоставления им долларовой ликвидности.

Fitch в настоящее время прогнозирует сокращение совокупных золотовалютных резервов приблизительно до 440 млрд. долл. к концу 2009 г. по сравнению с пиковым уровнем почти 600 млрд. долл. в июле 2008 г.