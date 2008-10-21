Ополченцы отбили у сомалийских пиратов захваченное судно

Ополченцы, нанятые властями Сомали для охраны береговой линии страны, отбили у пиратов захваченное в минувшие выходные индийское судно, сообщает AP. Захваченный корабль был отпущен.

В ходе перестрелки с бандитами четверо пиратов были задержаны, еще четверым удалось скрыться. Никто из находившихся на борту индийского судна моряков не пострадал. Associated Press уточняет, что в Сомали нет службы береговой охраны как таковой, функции этого ведомства по просьбе местных властей периодически выполняют вооруженные формирования.

Лента.ру