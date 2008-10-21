Нацбанк высказал Fitch все, что думает о снижении рейтингов Украины

Национальный банк Украины направил рейтинговому агенству Fitch свои возражения по поводу снижения суверенного рейтинга Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Мы Fitch направили свои возражения. Мы не понимаем, как может быть такой подход. Я считаю чисто политическим понижение рейтинга Fitch. Абсолютно не принимаются во внимание экономические показатели», – сказал А.ШАПОВАЛОВ. При этом он отметил, что понижение рейтинга негативно влияет на объемы ресурсных рынков.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября т.г. международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «негативный».