Негосударственное дело

Рожать или делать аборт? Решение чрезвычайно сложное. Но оно ни в коем случае не должно зависеть от государственной машины. Это аморально, грубо и, в конце концов, жестоко.

Не так давно Польский Сейм принял в первом чтении закон, полностью запрещающий прерывание беременности вне зависимости от последствий. Документ предусматривает уголовную ответственность за аборт в виде лишения свободы от 3 месяцев до 5 лет для женщин и медиков, которые провели процедуру. Более того, женщины, у которых случится выкидыш, должны будут доказать, что это произошло случайно, а не преднамеренно.

В принципе, в отношении абортов польское законодательство и до этого закона лояльностью не отличалось. Прерывать беременность разрешалось только в трех случаях: если ввиду продолжения беременности жизнь женщины находится под угрозой, если беременность стала результатом изнасилования или если плод имеет серьезные пороки развития. Новый закон, который, несмотря на прошлогоднее разрешение простым священникам от Папы Римского Франциска отпускать женщинам грех аборта, поддержала польско-католическая церковь, отменяет даже эти исключения.

Чтобы высказать этому свое недовольство и заявить о праве самостоятельно решать вопрос потенциальной беременности, тысячи граждан Польши вышли сегодня на улицы польских городов.

Это далеко не первый митинг поляков по этому поводу: громкие акции под названием «Черный протест» начались еще весной, но решение Сейма усилило протестный потенциал в разы. Волновой эффект достиг огромных масштабов, большой резонанс тема вызвала в социальных сетях. В знак солидарности с протестующими в Польше тысячи пользователей по всему миру начали высказывать свое мнение под хештегом #чорнийпротест #czarnyprotest, #blackprotest. «Запрет абортов – это насилие над женщинами и жесткое нарушение их прав…», «политики говорят, что они спасают не рожденных детей и женщин, которые страдают от психологической травмы после аборта. И поэтому они хотят ужесточить закон, который и так уже самый строгий в Европе? Они, наверное, забыли, что у нас есть не только матка, но и мозги», «тело любого человека принадлежит только этому человеку и все окончательные решения по этому телу должны приниматься только им», «меня может подвести контрацепция. Меня могут изнасиловать. И я хочу полностью и без исключений распоряжаться всеми органами своего тела»…

Стоит отметить, что противники польской законодательной инициативы вовсе не выступают «за» аборты. В большинстве своем, люди акцентируют внимание на том, что запрет на легальный аборт просто перенесет процедуру в нелегальное поле, только и всего. Ведь женщина, твердо решившая избавится от ребенка, сделает это, несмотря на ограничения. Не получится в стенах чистой клиники? – Прибегнет к «народным средствам». И здесь важно понимать, что «домашние» методы избавления от нежелательной беременности угрожают ее здоровью куда больше, чем медицинское вмешательство…

В Украине аборт разрешается делать до 12 недель, на более поздних сроках все зависит только от медицинских показателей. А инициативы, подобные польским, не раз обсуждались народными депутатами.

Особо рьяные парламентарии даже писали соответствующие законопроекты, которые, впрочем, не находили поддержки даже в профильных комитетах Верховной Рады, не говоря уже о парламенте в целом. Но и эти «звоночки», мягко говоря, неприятны. Тем более, что такие идеи радостно подхватывают некоторые священнослужители. К примеру, сегодня обращение к властям о полном запрете абортов на территории Украины подписал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр Драбинко.

Зато и в украинском обществе, и в профессиональных сферах, связанных с тематикой польских протестов, большинство склоняется к мнению, что запрет – не выход. По словам врача-гинеколога Наталии Лелюх, которая уже 15 лет не делает аборты, необходимо выбирать другую сторону воздействия – говорить о контрацепции, отвечать на вопросы детей и подростков по теме секса и его безопасности, а не давать поводов для увеличения материнской смертности и появлению еще одной статьи криминальных и незаконных доходов медицинских работников: «Потому что запрет – это всегда новые возможности по ускользанию от запрета».

Ирина Шевченко