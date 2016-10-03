На Харьковщине проходит месячник добровольной сдачи оружия

Как сообщает отдел связей с общественностью ГУНП в Харьковской области, мероприятие проводится с целью противодействия распространения оружия и взрывчатки, профилактики преступлений, связанных с их использованием.

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Как отмечается, согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность от штрафа до 7 лет лишения свободы.