На Харьковщине проходит месячник добровольной сдачи оружия
Профилактическое мероприятие по добровольной сдаче оружия продлится в Харьковской области до 31 октября.
Как сообщает отдел связей с общественностью ГУНП в Харьковской области, мероприятие проводится с целью противодействия распространения оружия и взрывчатки, профилактики преступлений, связанных с их использованием.
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Как отмечается, согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.
За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность от штрафа до 7 лет лишения свободы.