Ощадбанк готов тихо поработать над Проминвестбанком

Санация “Проминвестбанка” через государственные банки возможна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам председатель правления ОАО “Ощадбанк” Анатолий ГУЛЕЙ.

В частности, комментируя заявления о возможной национализации “Проминвестбанка”, А.ГУЛЕЙ сказал: “Слово “национализация” – громкое. Я думаю, что нужно говорить о санации через госбанки. Если нас определят санатором, я с удовольствием возьмусь за эту работу, потому что это действительно работа госбанка”.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку на 7 октября было выделено 2 млрд. грн.

«Рейдерская атака на банк стала причиной панических настроений вкладчиков и досрочного отзыва вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей. В связи с этим правление Национального банка Украины, внимательно изучив ситуацию, приняло решение о рефинансировании ликвидности банка в размере 5 млрд. гривен», – отмечалось в пресс-релизе НБУ.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по итогам заседания СНБО 20 октября заявил, что окончательное решение по ситуации с «Проминвестбанком» будет принято Национальным банком в ближайшее время.

Он сообщил, что Национальный банк Украины уже получил ряд предложений относительно контроля над «Проминвестбанком» со стороны инвесторов как иностранных, так и отечественных. В то же время представители украинской власти со своей стороны отстаивают позицию национализации банка.