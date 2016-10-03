Глава Минюста не видит правовых оснований для представления ВСУ о неконституционности закона о судоустройстве

Об этом глава Минюста сообщил на своей странице в Facebook.

Как отметил Петренко, с самого начала запуска судебной реформы было понятно, что эта реформа не пройдет просто, ведь "многие хотели бы оставить старую систему - непрозрачную, коррумпированную и неспособную выносить справедливые решения, основанные исключительно на нормах законов".

В связи с этим министр напомнил, что сегодня было опубликовано решение пленума Верховного суда с просьбой к Конституционному суду признать неконституционными положения закона «О судоустройстве и статусе судей».

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"Заявления представителей ВСУ не имеют под собой никаких правовых оснований и являются откровенным попыткой остановить судебную реформу", - заявил Петренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 октября, пленум Верховного суда Украины обратился в Конституционный суд с представлением о неконституционности ряда норм переходных и заключительных положений закона о судоустройстве и статусе судей от 2 июня 2016 года.

За соответствующее решение проголосовали единогласно все члены пленума – 21 чел.