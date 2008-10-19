В Киеве владелец «Мерседеса» избил водителя трамвая

В Киеве водитель автомобиля «мерседес», не уступивший дорогу трамваю, избил вагоновожатого, который в результате инцидента был госпитализирован в больницу.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел в Деснянском районе, на перекрестке просп. Гагарина и ул. Красногвардейской.

26-летний житель города Бровары, который был за рулем «мерседеса», проигнорировал правила дорожного движения (сигнал светофора) и совершил столкновение с трамваем. Из-за этого между ним и 51-летним вагоновожатым трамвая возник конфликт, во время которого молодой человек избил пожилого человека и скрылся с места происшествия. В результате конфликта пострадавший получил сотрясение головного мозга и ушиб шейного отдела позвоночника.

Водителя «мерседеса» после сообщения свидетелей по линии «02» задержали в Деснянском районе столицы сотрудники «Беркута». В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).