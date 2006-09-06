Ирина Билык пригрела 13 бомжат

Ирина Билык решила попробовать себя в качестве общественного деятеля. Певица сняла клип на песню "Рябина алая", для участия в котором были специально приглашены 13 беспризорников, которые в данный момент проходят адаптацию в приюте "Отчий дом". Мальчишки и девчонки в возрасте от шести до четырнадцати лет сыграли самих себя. Дети-актеры получили за работу свой первый в жизни гонорар. В октябре Ирина Билык отправляется в тур по Украине, который охватит 22 города и завершится двумя концертами в Киеве. Вырученные средства пойдут на нужды беспризорных детей.

Газета "Сегодня"