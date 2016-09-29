Расстрел полицейских в Днепре: установлена личность человека, на которого отвлеклась патрульная (видео)

Об этом заявил секретарь Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко, комментируя видео с полицейскими во время трагедии, передает 112 Украина.

"Там (на видео) есть момент, при котором Ольга (полицейская) действительно отвлеклась. И расплатилась за это ценой собственной жизни и коллеги. Она могла стрелять в преступника, и мы внимательно анализировали каждое ее мгновение, последние секунды ее жизни. Если бы она выстрелила в него, она могла попасть в мирных людей. Она ценой своей жизни не допустила гибель мирных граждан", - заявил Геращенко.

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По его данным, личность человека, с которым разговаривала патрульная, установлена. Это другой водитель маршрутки. Он уже допрошен и дал показания.

"Никаких тайных моментов в этом нет. Есть отдельные люди, которые пытаются устраивать танцы на костях, снимают разного рода видео, пытаются таким образом получить больше просмотров на YouTube. Это преступление будет расследовано в установленные законом сроки, а подозреваемое лицо, убийца Пугачев, я считаю, должен получить пожизненное заключение. Ему нечего делать среди человеческого общества", - отметил Геращенко.

Геращенко также добавил, что сейчас министр внутренних дел попросил у Кабмина средства для того, чтобы каждый патрульный полицейский был оборудован видеокамерой.

Ранее в Сети появилась часть видео с нагрудной камеры патрульного полицейского, убитого в Днепре.