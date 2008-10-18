Васюник вручил орден «За заслуги» китайскому украиноведу

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК в ходе рабочего визита в Китайскую Народную Республику встретился с представителями научной и образовательной общественности города Шанхай, студентами высших учебных заведений и выпускниками вузов.

По поручению Президента Украины И.ВАСЮНИК вручил орден «За заслуги» ІІІ степени известному китайскому исследователю, украиноведу профессору Восточнокитайского педагогического университета ЧЖАО Юньчжун. Китайский научный работник подготовил и издал книгу «Украина: тяжелые шаги истории», сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

Во время церемонии вручения вице-премьер выразил удовольствие, что граждане такого большого государства, отличающегося от Европы язычно и культурологически, не только интересуются Украиной, но глубоко осознают необходимость посвятить себя науке украиноведения.

«Научная ценность такого исследования хорошо известна и в Украине, и в Китае. Тираж книги разошелся среди читателей и исследователей Украины и Китая, знают о ней и в Канаде, и в Америке. Сегодня мы говорим о необходимости второго издания монографии», - отметил вице-премьер.

И.ВАСЮНИК отметил, что связи между Украиной и Китаем, благодаря таким трудам и встречам, безусловно приобретут новое, лучшее качество.

В то же время профессор ЧЖАО Юньчжун во время церемонии вручения ордена сообщил, что готовить издание ему помогала жена. Почти год они исследовали материалы украинских библиотек. В целом над книгой работали 10 лет.

«Я доволен тем, что это первая книга китайского автора написана для китайского читателя об истории Украины», - сказал научный работник.

Историк ЧЖАО Юньчжун прибавил, что под его авторством также опубликован ряд научных статей об Украине.

Также в рамках своего визита вице-премьер-министр Украины посетил Координационное бюро «ЭКСПО-2010» в Шанхае.

По словам вице-премьера, Украина имеет по честь быть одной из первых стран, которые подписали необходимые договоры об участии в выставке. По словам И.ВАСЮНИКА, официальный Киев серьезно готовится к презентации на «ЭКСПО-2010», вопрос находится на постоянном контроле Президента Украины и правительства.