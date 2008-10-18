Националисты открестились от провокаторов

В УНИАН передано заявление, подписанное лидерами 8 киевских городских националистических организаций, в котором, в частности, отмечается, что сегодня, 18 октября, “ряд организаций, которые называют себя "националистическими", намерены отметить праздник Покрова. В этой связи заявляем, что украинские националистические организации вместе с украинским народом, представителями украинских традиционных христианских церквей отметила праздник Покрова 14 октября этого года”.

Как идет речь в заявлении, “намерение никому не известных людей, организаций, которые выдают себя за националистов, еще раз отметить маршем в Киеве праздник Покрова расцениваем как провокацию, направленную против организованного националистического движения и Украинского Государства в целом”.

Авторы заявления предостерегают “разнообразных авантюристов и политических провокаторов, которые не позволят дискредитировать большой национальный праздник, который справедливо связывается с деятельностью ОУН и УПА, национально-освободительным движением”.

Они также “в который раз” призвали Президента Украины, Верховной Рады, правительство “немедленно признать на государственном уровне борьбу ОУН и УПА, что прекратит спекуляции и провокации по этому поводу со стороны коммуно-социалистов, российских шовинистов и псевдонационалистов”.

Заявление подписали: Богдан ЧЕРВАК - лидер Киевской городской организации Организации Украинских Националистов, Андрей ТАРАСЕНКО - командир КГО "ТРЕЗУБ" им. C.Бандеры, Игорь МАЗУР-ТОПОЛЬ - председатель КГО УНА-УНСО, Юрий ШЕПЕТЮК - председатель КГО Конгрессу Украинских Националистов, Александр РЕЗНИЧЕНКО - председатель КГО “Украинской партии”, Игорь ЛИСОДИД - председатель КГО “Украинська справа”, Максим БАЛАБКО - председатель КГО Молодежного националистического конгресса, Тарас РОНДЗИСТЫЙ - заместитель председателя Центра Национального Возрождения им. С.Бандеры.

Как сообщал УНИАН, сегодня в результате столкновений с участниками акции в честь годовщины создания УПА госпитализированы 22 милиционера. Более 100 участников столкновения задержаны, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел, в том числе по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (“неповиновение сотруднику милиции”).

По информации милиции, заявку на проведение акции подали столичная ячейка общественной организации «Патриоты Украины» и другие.

Как отметили в ЦОС, двигаясь от бульвара Шевченко по улице Владимирской, колонна в составе около 400 лиц пыталась попасть на Майдан Незалежности через ул. Ирининскую. Для предупреждения возникновения возможных инцидентов столичные стражи порядка пытались их остановить. Не реагируя на предупреждения сотрудников милиции, отдельные участники акции начали столкновения со стражами порядка с применением палок и слезоточивого газа.