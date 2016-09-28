Исследование: 75% внутренне перемещенных лиц относятся к социально уязвимым группам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи НАН Украины, аналитик Анна Гвелесиани, представляя результаты исследования "Положение внутренне перемещенных лиц и их интеграция в принимающие общины".

"По результатам исследования, которое проводила Международная организация по миграции в сотрудничестве с Украинским центром социальных реформ, ключевыми проблемами для внутренне перемещенных лиц являются занятость, низкий уровень благосостояния и обеспеченность жильем. Лишь 52% трудоспособных переселенцев (из числа тех, кто работал до переселения) смогли найти работу на новом месте. Это очень низкий показатель", - сказала Гвелесиани.

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По ее словам, основными барьерами при трудоустройстве являются возрастные ограничения. "Очень часто бывают необоснованные отказы работодателя из-за статуса внутренне перемещенных лиц: работодатель думает, что переселенцы захотят вернуться, и очень редко нанимает таких людей. В то же время центры занятости работают неэффективно. Отсутствуют специальные программы трудоустройства переселенцев. Слишком низкий уровень зарплат на тех вакансиях, которые предлагают центры занятости", - заметила эксперт.