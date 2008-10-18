Как справиться с кризисом?

Первоочередное внимание в антикризисной программе следует уделять антиинфляционным мерам. Об этом речь идет в сообщении Национального института стратегических исследований (НИСИ), текстом которого располагает УНИАН.

По мнению экспертов института, антикризисная политика государства должна сосредотачиваться на мерах системного характера. При этом первоочередное внимание следует уделять антиинфляционным мерам структурного характера, которые концентрируются на развитии внутреннего рынка. Кроме того, важно проводить разработку механизмов замещения внешних заимствований внутренними ресурсами, а также усилить способность финансового сектора к трансформации свободных средств граждан в инвестиционные ресурсы.

Кроме того, по мнению экспертов института, необходимо уделить особое внимание регулированию доходов населения, в частности, внедрить прогрессивную шкалу доходного налогообложения и ввести налогообложение недвижимости.

По мнению экспертов, следует усовершенствовать инструментарий регулирования ликвидности коммерческих банков и структуризации увеличения денежного предложения, в частности, путем формирования сегмента «длинных денег».

Также специалисты института считают целесообразным усиление регулированности валютного рынка с привлечением инструментария, отличного от валютных интервенций Национального банка.

Кроме того, эксперты отмечают, что, учитывая особенности финансовой ситуации, следует пересмотреть проект государственного бюджета на 2009 год, предусмотрев концентрацию расходов на заданиях, непосредственно связанных с направлениями, которые могут ослабить влияние инфляционных процессов. Вместе с тем следует существенно активизировать меры по регулированию и ограничению нежелательного импорта, а также ускорить внедрение инструментов поддержки экспорта.