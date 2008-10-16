Погибший прокурор хотел опробовать новую винтовку за границей

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО предполагает, что тренировки в тире прокурора Днепропетровской области Владимира ШУБЫ с новой винтовкой, которую он приобрел для того, чтобы взять с собой в поездку на отдых за рубеж, привели к его гибели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, отвечая на вопрос.

«Сегодня В.ШУБА планировал выехать за рубеж на отдых и просил милицию в официальном порядке оформить охотничье ружье для вывоза и очевидно, чтобы где-то охотиться с новой винтовкой… Боюсь, что именно тренировки с этим оружием привели к такому результату», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области, тело В.ШУБЫ было обн6аружено 15 октября около 11.30 в тире частного спортивного комплекса «Беркут» в Днепропетровске.

Предварительно было выяснено, что смерть наступила в результате несчастного случая во время пристрелки охотничьего карабина.

Генеральная прокуратуры Украины возбудила уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности).