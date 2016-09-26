В Одессе "накрыли" конвертцентр: изъято 150 тысяч евро

Оперативники Нацполіції совместно с работниками УСБУ и Одесской областной прокуратуры пресекли деятельность группы лиц, которые помогали бизнесменам региона выводить средства в "тень", говорится на сайте Нацполиции.

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"Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 150 тысяч евро, печати предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Одессы организаторы снимали несколько офисов и депозитарные ящики в банковских учреждениях. В состав конвертационного центра входили компании-нерезиденты.

В настоящее время устанавливается круг субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами "конверта".