В Одессе умерла женщина, пострадавшая во время обвала балкона (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам врачей, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Балкон третьего этажа упал вместе с женщиной, которая в этот момент вышла полить цветы. Четырехэтажный дом с мансардой был построен пятьдесят шесть лет назад.