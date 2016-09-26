В Одессе умерла женщина, пострадавшая во время обвала балкона (видео)

09:41, 26 сентября 2016
Общество
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В Одессе умерла 65-летняя женщина, пострадавшая во время обвала балкона в субботу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам врачей, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Балкон третьего этажа упал вместе с женщиной, которая в этот момент вышла полить цветы. Четырехэтажный дом с мансардой был построен пятьдесят шесть лет назад.

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