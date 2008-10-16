В Киеве проходит Международный фестиваль фотографии «KievFotoCom»

В столице при поддержке Киевской городской государственной администрации проходит ежегодный Международный фестиваль фотографии «KievFotoCom».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, программа фестиваля включает презентацию фотографических проектов известных фотографов из разных стран и проведения бесплатных классов мастера для широкой аудитории. Также на фестивале будут представлены отдельные индивидуальные проекты, которые будут реализовываться на протяжении года. Для ІІІ фестиваля «KievFotoCom» организаторы избрали тему «На грани».

Как сообщил заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ, главное событие фестиваля проходит в Киеве с 9 октября по 9 ноября – на протяжении нескольких недель на разных выставках проходят презентации проектов известных художников из США, Голландии, Чили, Литвы, Польши, России и Украины. Кроме того, планируется издание каталога, в котором документируются все проекты, демонстрируемые в рамках фестиваля «KievFotoCom» на протяжении 2008 года.

По убеждению В.ЖУРАВСКОГО, «фестиваль «KievFotoCom» – прекрасная возможность утверждения Киева как столицы искусства. Это даст возможность столице Украины заполнить свою нишу в сфере современного визуального искусства. Поддерживая данный проект, мы даем киевлянам и гостям столицы ближе познакомиться с тенденциями мировой фотографии».

Фестиваль «KievFotoCom» был инициирован в 2006 году. В 2006 и 2007 годах в фестивале приняли участие фотографы из 8 стран мира.

«KievFotoCom» проводится при поддержке культурных центров и посольств государств, представители которых принимают участие в проекте.

Участниками нынешнего Фестиваля стали такие известные на родине и за ее пределами фотографы, как Рафал МИЛАХ (Польша), Диана БЛОК (Нидерланды), Лоре ГРИНКЕР (США), Игорь МУХИН (Россия), Витас ЛУЦКУС (Литва), Виктор МАРУЩЕНКО (Украина), Виктория ИВЛЕВА (Россия), Томас МУНИТА (Чили) и Бет ЭДВАРДС (США).