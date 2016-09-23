В субботу суд будет избирать меры пресечения следователю ГПУ и директору запорожского завода Фирташа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Соответствующие заседания пройдут в помещении Соломенского районного суда Киева по адресу: ул. Полковника Шутова, 1, под председательством судьи Светланы Кушнир. Точное время заседаний суд определит 24 сентября после 10.00, отметили в САП.

В антикоррупционной прокуратуре подчеркнули, что на период осуществления следствия прокуроры САП и детективы НАБУ будут требовать для следователя Генпрокуратуры меру пресечения в виде домашнего ареста.

Для задержанного директора ЗТМК следствие потребует внесения залога в размере 492 млн грн, что соответствует причиненному, по их мнению, ущерба государству.

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Как сообщалось, 22 сентября детективы НАБУ задержали старшего следователя по особо важным делам Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры по подозрению в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением (ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, задержанный сотрудник ГПУ завладел найденными во время обыска в сельсовете талонами на значительный объем топлива.

Директора Запорожского титано-магниевого комбината НАБУ задержан 23 сентября за растрату 492 млн грн.