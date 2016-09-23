НАБУ задержало директора завода Фирташа в Запорожье за растрату почти полмиллиарда гривень

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Задержание произошло в рамках расследования, начатого детективами Бюро в июне 2016 года по факту злоупотребления служебным положением лицами ООО «ЗТМК», что привело к растрате денежных средств в особо крупных размерах.

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Задержанному директору ООО «ЗТМК» готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Следствие установило, что на протяжении 2014-2015 годов на модернизацию производства ООО «ЗТМК» в соответствии с договором об учреждении, компания-совладелец «TOLEXIS TRADING LIMITED» выделило 880 млн грн. Однако, директор предприятия, злоупотребляя служебным положением, совершил растрату большей части полученных денежных средств (492 млн грн), перечислив их в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию, средства направлены ПАО «Холдинговая компания «Энергосеть», ОАО «Запорожьеоблэнерго», ПАО «Коммерческий банк «Надра» и ООО «Синтез Ресурс» - в счет погашения задолженности ГП «ЗТМК» перед указанными субъектами. Тогда как эти платежи должна была осуществить компания «TOLEXIS TRADING LIMITED» по условиям, предусмотренным договором основания ООО «ЗТМК».

В случае признания судом вины задержанного директора, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.