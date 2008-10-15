Бензин в Киеве подорожал в результате сговора нефтетрейдеров?

Антимонопольный комитет Украины начал тщательную проверку деятельности нефтетрейдеров Киевского региона на предмет возможного сговора относительно одновременного установления одинаковых цен на бензин марки А-95.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

По результатам мониторинга рынка реализации светлых нефтепродуктов АМК зафиксировал синхронное до уровня 6,15 грн./литр повышение операторами цен на бензин марки А-95 на большинстве АЗС Киева и Киевской области.

Учитывая то, что для импортеров и производителей составная себестоимость бензинов является разной, специалисты АМК проведут детальное исследование обоснованности установления именно такой цены реализации бензинов.

Напомним, с начала года органы АМК рассмотрели около 30 дел о нарушении конкурентного законодательства на рынках нефтепродуктов, к ответственности привлечено свыше 300 операторов в целом. Среди них - ЗАО «ЛИНИК» и ЗАО «Укртатнафта», которые за монопольные злоупотребления были оштрафованы на 500 тыс. грн. и 300 тыс. грн. соответственно.