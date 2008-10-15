Эксперты измерили пульс банковской системе Украины и США

Украинские эксперты считают, что банковская система Украины имеет больше шансов выйти из кризиса, чем американская.

Об этом говорится в переданном в УНИАН экспертном опросе Киевского института проблем управления имени Горшенина, проведенного в рамках программы «Пульс кризиса» относительно эффективности действий государства по спасению банковской системы, в частности введения моратория на досрочное снятие депозитов физическими лицами.

В частности, президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО выразил мнение, что шаги, предпринимаемые Национальным банком Украины, являются намного эффективнее, нежели предпринимаемые Федеральной резервной системой США.

По его словам, Нацбанк уже сделал достаточно много - это касается и рефинансирования, и изменений в валютной политике, и изменений технологии осуществления расчетов и платежей. „Ми имели успешный опыт преодоления кризиса 1998 года, когда в Украине не обанкротился ни один банк, в 2004 году мы имели успешный опыт, в частности, применение моратория на досрочное снятие депозитов. Следовательно, меры НБУ своевременны, эффективны и дают главный ресурс – время для правительства, и я надеюсь, правительство будет действовать адекватно», - отметил А. СУГОНЯКО.

Президент аналитического центра «Академия», заслуженный экономист Украины Александра КУЖЕЛЬ назвала действия НБУ, в том числе относительно введения моратория на досрочное снятие депозитов физическими лицами, превентивным мероприятием против паники. Но, по ее мнению, это не выход из ситуации с точки зрения экономики.

„Нацинальному банку, во-первых, стоило бы обязать банки предоставлять информацию о недобросовестных плательщиках в кредитных бюро, во-вторых - принять закон о потребительских кредитах во исполнение европейского стандарта о защите потребителя, и, в-третьих - мы с советом инвесторов при Кабинете министров разработали пакет документов, которые необходимо сейчас принять, чтобы не дать банкам умереть в период невозвращения кредитов», - подчеркнула А.КУЖЕЛЬ.

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Ирина АКИМОВА считает, что запрет на досрочную выдачу депозитов как временное мероприятие возможно. В то же время она обратила внимание на то, что в мире отдают преимущество другому пути – не замораживать вклады, а усилить государственные гарантии вкладов на случай, если банковская система близка к банкротству.

„Я сторонник именно этого метода, и в парламенте 10 октября уже зарегистрирован поданный мной законопроект о государственных гарантиях физическим лицам - владельцам банковских вкладов. Кроме этого, паники можно избежать путем увеличения процентов по депозитам и открытой коммуникационной политики НБУ», - сказала И.АКИМОВА.

Народный депутат Украины, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Ксения ЛЯПИНА выразила мнение, что шаг НБУ является эффективным, но слишком жестким. „С другой стороны, люди не смогут снимать большие суммы, и это уменьшит панику, но это жестоко по отношению к вкладчикам. Я не берусь советовать Нацбанку», - сказала она.