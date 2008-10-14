Мемориальную доску Василию Бандере открыли в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске торжественно открыли мемориальную доску-барельеф родному брату проводника ОУН Василию Бандере.

Как передает корреспондент УНИАН, в областном центре на доме по улице Независимости, 15, где в 1941 году действовал штаб Организации украинских националистов (бандеровцев) открыли доску-барельеф родному брату лидера ОУН В.Бандере. Священники греко-католической и православной конфессий освятили доску, на которой прикреплен бронзовый барельеф В.Бандеры и надпись гласит: “Василий Бандера 1915-1942. В этом доме в 1941 году действовал областной Провод ОУН(б). 14-15 сентября члены Провода были арестованы гестапо, среди них - Василий Бандера, родной брат Степана Бандеры”.

Руководители города и общественности возложили венки и цветы к барельефу. На митинге по случаю открытия мемориальной доски выступил городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС, который выразил уверенность в том, что когда все граждане Украины будут хорошо знать свою историю, тогда наступит единство в обществе. По его словам, пока немногие знают о семье проводника ОУН Степана Бандеры: о его братьях и сестрах. «Советско-российская пропаганда навязала мнение на территории СССР, что бандеровцы и воины УПА служили немцам, - сказал мэр Ивано-Франковска. – Сейчас мы закрываем еще одно белое пятно в нашей истории. Немногие знают, что братья С.Бандеры - Василий и Александр - были арестованы гестаповцами и погибли в концлагере Освенцим. Эти люди не служили ни немцам, ни большевикам, что развенчивает российскую пропаганду». Он призвал присутствующих объединиться вокруг Президента Украины в отстаивании национальных интересов Украинского государства и давать достойный отпор антиукраинской пропаганде России.

Член Провода ОУН с 1941 года Стефа КОСТИВ рассказала о том, как гестаповцы арестовывали представителей ОУН в 1941 году. По ее словам, ей удалось избежать ареста только потому, что она смогла через крышу дома сбежать от немцев. Она призвала молодежь учить историю Украины, получать хорошие знания, чтобы достойно заменить проводников ОУН и борцов за свободу нашего государства.

Остальные ораторы призывали присутствующую на митинге молодежь не быть безразличными к политическим процессам, которые в настоящее время существуют в Украине, и активно участвовать в государственно-созидательных процессах.

Василий Андреевич Бандера (1915, с. Старый Угринов - 22 июля 1942, Освенцим). Закончил агрономический факультет Львовской политехники и философский факультет Львовского университета.

В 1938-1939 гг. находился в польском концлагере Береза Картузька. После 1939 года работал в Кракове, выполнял поручения ОУН. В 1941 работал в отделе пропаганды ОУН в Станиславе (ныне Ивано-Франковск), где в декабре в 1941 г. с женой Глодзинской-Бандерой был арестован и отправлен в нацистский лагерь Освенцим.