В Киеве состоялся марш мира (фоторепортаж)

Участники шествия пришли к Мемориалу воинам Украины, погибшим в Афганистане, и после церемонии возложения цветов к памятнику, двинулись к Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне, где прошел митинг.

В акции приняли участие ветераны войны в Афганистане, ветераны АТО, студенты, активисты и представители киевской власти.

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Международный день Мира отмечают во всем мире 21 сентября по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН как день всемирного отказа от насилия и огня. Его начали отмечать в 1982 году. В этот день ООН призывает все страны остановить военные действия и хотя бы на 24 часа прекратить кровопролитие.