В Запорожье повторно задержали вымогателя, вернувшегося к "ремеслу", едва избежав ареста

Как сообщает Главное управление полиции в Запорожской области, Сотрудники Управления защиты экономики в Запорожской области Нацполиции разоблачили группу взяточников, состоявшей из действующих и бывших работников облэнерго.

Они требовали от предпринимателей деньги за согласование технических условий, проектной документации с последующим заключением договоров по подключению к сети электроснабжения зданий, которые используются в коммерческих целях субъектами хозяйствования.

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6 сентября во время получения 250 тысяч гривень неправомерной выгоды двух вымогателей задержали. Действующему сотруднику суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, а бывшему - в виде ареста с возможностью внесения залога.

Вымогатель, заплатив 400 тысяч гривень, вернулся к прибыльному "бизнесу" - вымоганию взяток.

На этот раз он требовал от предпринимателя 20 тысяч гривень за ускоренную процедуру подключения его киоска к электросети и дальнейшее оформление соответствующей документации - якобы только после уплаты денег предприниматель получит документы.

20 сентября оперативники УЗЭ совместно со следователями областной полиции и прокуратуры задержали экс-энергетика в больнице. В связи с болезнью своего "клиента", он сам приехал к нему за взяткой.

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Отмечается, что задержанный уже является подозреваемым по уголовному производству, открытому по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

"Будем надеяться, что на этот раз суд изберет правонарушителю более строгую меру пресечения", - отмечает запорожская полиция.