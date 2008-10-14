Пресс-служба УТ-1 уволилась полным составом

Заявления на увольнение написали все сотрудники пресс-службы Национальной телекомпании Украины, сообщила бывшая пресс-секретарь канала Елена Доценко.

Со слов госпожи Доценко, работать в НТКУ отказались также старшая редактор пресс-службы Оксана Сидоренко и редактор Юлия Водопьян. «Наша телекомпания всегда выделялась тем, что не понимала для чего ей нужна пресс-служба. И дело даже не в руководителе: Василий Илащук (исполнитель обязанностей президента Национальной телекомпании Украины) – хороший человек. Но мы работали в выходные и праздники, на наши плечи легло освещение «Евровидения» с Ан Лорак, «Детского Евровидения» и многих мероприятий национального масштаба, но обещанных премий мы так и не дождались, – объясняет мотивы увольнения Доценко. – Кроме того руководители канала считали возможным давать комментарии, не советуясь с нами, а в случае чего виновной оказывалась пресс-служба».

В то же время госпожа Доценко утверждает, что решение уйти с канала ее побудило и недавнее увольнение с Первого национального руководителя pr-службы Ларисы Поповой. «У Поповой было несколько конфликтов с руководством. А поскольку все мы считали себя ее командой, то логично было уйти. У нас есть профильное образование, знание иностранных языков – все то, что нужно современному человеку для достойного трудоустройства», – добавляет Елена Доценко.

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