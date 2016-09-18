Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил паралимпийскую сборную за впечатляющий результат в Рио-де-Жанейро.

Об этом говорится в сообщении главы правительства в Facebook.

"Искренне поздравляю и благодарю украинскую паралимпийскую сборную!", - отметил Гройсман.

Читайте такжеПорошенко отреагировал на блестящие результаты украинских паралимпийцев

"Результаты соревнований для Украины впечатляющие - 117 медалей и третье место на данный момент среди всех стран мира! Вы - Герои! Каждый из Вас доказал, тяжёлый труд и жажда победы - непременно дают результат! Слава украинцам!", - подчеркнул премьер.

Читайте такжесборная занимает третье место

Церемония закрытия Игр будет транслироваться в ночь на 19 сентября, начиная с 2:00, с повтором утром 19 сентября в 9:00.