На Ивано-Франковщине власти выделили деньги, чтобы безработные переводили детей и инвалидов через дорогу

Как сообщила корреспонденту УНИАН секретарь Рогатинской городского совета Галина Богун, 15 сентября депутаты городского совета утвердили Программу "Об организации общественных оплачиваемых работ для сопровождения учащихся, инвалидов через пешеходные переходы на автодорогах с высокой интенсивностью транспортного движения".

По ее словам также утверждено соответствующее Положение об организации таких общественных работ. Она напомнила, что такое нововведение позаимствовали за рубежом.

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Секретарь горсовета отметила, что к этому мотивирует и недавно отремонтированная дорога через центр Рогатина.

"Пешеходам часто приходится хорошенько выждать, пока хоть какой-то водитель, который азартно разгоняется по новому асфальту, остановится, чтобы пропустить людей на "зебре", - сообщила Богун. По ее словам "уже заказали униформу для этих сопровождающих и соответствующие знаки, а сами они пройдут инструктаж в полиции".

"Рогатин пересекают две дороги государственного значения (по ул. Галицкой и Шевченко), на которых резко повысилась интенсивность движения автотранспорта, – отмечает секретарь горсовета. – Поэтому для защиты наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения – детей и лиц с инвалидностью – и одновременно привлечения к общественным оплачиваемым работам лиц, находящихся в тяжелых материальных условиях, мэрия организует общественные оплачиваемые работы".

Оплата труда сопровождающих будет происходить на основании соответствующего договора, который заключается между районным центром занятости и исполнительным комитетом Рогатинского городского совета.

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Сессия обратилась также в Рогатинское отделение полиции с просьбой оказать необходимую правовую помощь сопровождающим в рамках действующего законодательства о дорожном движении.

Справка УНИАН. К участию в общественных оплачиваемых работах привлекать 8-10 временно безработных (по 2 человека на пешеходный переход). Будет работать сопровождение 4 часа в день: утром до начала уроков в школах, и днем – во время окончания учебы. Оплату будут производить за фактически выполненную работу, то есть 944,13 грн в месяц, согласно расчетам, представленным районным центром занятости. До конца 2016 года из городского бюджета предусмотрено 12 тысяч гривень.