300-летие Полтавской битвы не стоит политизировать

Украина и Россия считают, что празднование 300-летия Полтавской битвы не требует излишней политизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе посольства России в Украине, об этом сегодня шла речь на встрече специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посла по особым поручениям Михаила ШВЫДКОГО с первым заместителем министра иностранных дел Украины Владимиром ХАНДОГИЕМ в Киеве.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы подготовки и проведения празднования 200-летия со дня рождения Н.Гоголя и 300-летия Полтавской битвы.

Стороны также высказали готовность к проведению различных совместных мероприятий в рамках предстоящего юбилея Н.Гоголя, в том числе, в ЮНЕСКО.

«Что касается празднования 300-летней годовщины Полтавской битвы, стороны пришли к общему мнению, что данное событие не требует излишней политизации. Напротив, необходимо акцентировать внимание на гуманитарных аспектах»,- говорится в сообщении посольства РФ в Украине.

В завершении беседы М. ШВЫДКОЙ призвал Украину подключиться к работе Совета гуманитарного сотрудничества СНГ.