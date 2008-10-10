МВФ: нынешний кризис - самый серьезный со времен Великой Депрессии

Мировая экономика переживает серьезный спад в условиях самого опасного финансового шока с начала 1930-х годов. Об этом предупредил Международный валютный фонд (МВФ). Его эксперты призвали к решительным и скоординированным действиям, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию.

Согласно последнему докладу МВФ «Перспективы развития мировой экономики», в конце 2008 года мировые темпы роста существенно снизятся, а во второй половине 2009 года начнется небольшой подъем, пишет Полит.ру.

Темпы роста в странах с развитой экономикой будут близки к нулю по крайней мере до середины 2009 года, тогда как рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах значительно замедлится. Эксперты прогнозирует прирост мировой экономики в 2009 году примерно на три процента.

«В мировой экономике начался серьезный спад после того, как она испытала два очень крупных шока: быстрый рост цен на нефть и сырьевые товары и расширяющийся финансовый кризис», — заявил директор Исследовательского центра МВФ Оливье Бланшар. Он считает, что сейчас навряд ли удастся избежать снижения активности, но решительные и скоординированные меры политики могут позволить не допустить еще более мрачных сценариев. Он обратил внимание на то, что во многих странах уже принимаются планы по преодолению этого кризиса.

Эксперты подчеркивают, что финансовый кризис, который начался с краха рынка ипотечных кредитов США в августе 2007 года, еще более углубился за последние шесть месяцев и в сентябре вступил в бурную новую фазу. Его воздействие ощущается во всей глобальной финансовой системе, в том числе все в большей степени в странах с формирующимся рынком.`