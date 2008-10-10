Глава НБУ отменил свой визит в США

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ отменил свой предварительно запланированный визит в Вашингтон для участия в Ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, обнародованном сегодня.

«По мнению председателя Национального банка, в это сложное время, когда отечественная банковская система находится под воздействием мирового финансового кризиса, более важным является его присутствие в Украине и возможность осуществлять регулятивную поддержку финансовых институтов», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, президент Европейского центрального банка Жан-Клод ТРИШЕ, который должен был посетить Украину 16-18 октября по приглашению В.СТЕЛЬМАХА, отменил свой визит в связи с неотложной потребностью поддержки европейской финансовой системы, которая страдает в результате сложных кризисных процессов.