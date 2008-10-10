В банкоматах Проминвестбанка возникли перебои с наличкой

В четверг в большинстве регионов заработали банкоматы "Проминвестбанка", в котором Нацбанк ввел временную администрацию в виду ухудшения его финансового состояния. «Сегодня» напоминает, в среду в некоторых областях люди по карточкам ПИБа не могли получить деньги. А вот в столице ситуация обострилась в четверг. С самого утра у банкоматов начали собираться люди, которые пытались снять наличные со своих карточек. Сделать это им удавалось далеко не везде - у Проминвестбанка перебои с деньгами в банкоматах.

В банке заверяют, что задержки с выплатами наличности — это временная мера, связанная с проверками в связи с приходом новой временной администрации, назначенной Нацбанком.