НБУ поделился с банками валютными резервами

17:20, 09 октября 2008
Общество
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Третий раз в октябре

 Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на уровне 5,6250/5,8250, а к закрытию котировки опустились до 5,6000/5,6700. В 16:00 Нацбанк объявило продаже валюты по курсу 5,0000.

Таким образом, НБУ уже в третий раз в октябре присутствовал на межбанке с долларовыми интервенциями. Вчера все происходило по такому же сценарию.

А первый раз, напомним, после многомесячного перерыва НБУ выходил на межбанковский валютный рынок с продажей американских долларов в минувшую пятницу - также по курсу 5,0000. По словам руководителя группы советников председателя Нацбанка Валерия Литвицкого, один день поддержки гривни стоил тогда Национальному банку снижения своих золотовалютных резервов  на 342 млн. долл. США.

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