Генштаб озвучил детали грядущей демобилизации

Об этом в эфире Радио Свобода заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления персонала – заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Талалай, сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

«Будут уволены военнослужащие, которые не пожелают заключить контракты и продолжить службу, ориентировочное количество планируемых к увольнению – около 20 тыс. человек», – отметил генерал-майор.

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Уволенных будут заменять контрактниками и призванными на срочную службу. По словам Талалая, ежемесячно контракт с ВСУ подписывают около 6 тыс. человек.

Также он добавил, что призыву на срочную службу в октябре-ноябре подлежат 14 тыс. граждан.

Как сообщал УНИАН, 6-я волна мобилизации прошла летом 2015 года. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины завершается планирование увольнения с военной службы военнослужащих, мобилизованных во время 6-й очереди.

Вчера, 13 сентября, пресс-служба Генштаба сообщила, что в сентябре предполагается внести на рассмотрение президента проект соответствующего нормативного акта, начать увольнение 6-й очереди в этом месяце и основную часть мобилизованных военнослужащих уволить в октябре 2016 года.