У "отмывателя" доходов семьи Януковича арестовали имущества почти на полмиллиарда гривень (видео)

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Общая ориентировочная стоимость описанного и арестованного Главной военной прокуратурой имущества, которое легализовано Андреем Головачем и членами его семьи, составляет почти 480 млн грн, из которых 468 млн грн – объекты недвижимости, 10 млн грн – движимое имущество», - говорится в сообщении.

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Как отметили в ГПУ, следственные действия проведены на объектах недвижимости, которые были легализованы Головачом, в том числе на членов его семьи.

В частности, следователи описали и изъяли автопарк (6 автомобилей), оформленный на его сына. Кроме того, описан и арестован коттеджный городок, принадлежащий на правах собственности родственникам бывшего чиновника, несколько ресторанов и магазинов элитной одежды по улице Крещатик, которые также оформлены на семью экс-чиновника.

Расследование в отношении Головача проводится по фактам незаконного возмещения НДС предприятиям (ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), находящихся под контролем преступной организации экс-чиновников Виктора Януковича, Николая Азарова, Александра Клименко на сумму свыше 3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 9 августа суд арестовал Головача с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.