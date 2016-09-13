Львовский облсовет предоставил воинам-добровольцам статус участников боевых действий

Депутаты Львовского областного совета сегодня, 13 сентября, приняли решение о предоставлении статуса участников боевых действий бойцам добровольческих батальонов из числа жителей области.

Как передает корреспондент УНИАН, за решение "О признании бойцов-добровольцев, которые принимали участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины" проголосовали 73 депутата.

Следовательно, согласно принятому решению, теперь такие лица смогут получить единовременную денежную помощь из областного бюджета в размере 3 тысяч гривень. Речь идет о бойцах-добровольцах из числа жителей Львовской области.

Исполнительным органам власти поручено представить на утверждение Львовскому областному совету соответствующие изменения в Комплексную программу социальной поддержки во Львовской области участников АТО и их семей, а также семей героев Небесной сотни на 2016-2019 годы и разработать порядок предоставления материальной помощи таким бойцам.

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Кроме того, при Львовском областном совете поручили образовать комиссию по признанию бойцов-добровольцев АТО, в состав которой должны войти представители областного совета, участники и/или ветераны АТО, представители общественных организаций, оказывающих поддержку военным подразделениям в зоне АТО.

В проекте решения также говорится о намерении обратиться к Верховной Раде и Кабинету министров с предложением законодательного урегулирования и установления процедуры предоставления статуса, объема социальных льгот и гарантий для участников добровольческих формирований, которые в дальнейшем не вошли в состав созданных согласно законам Украины воинских формирований и правоохранительных органов.

"Этот проект решения возможно запоздалый, но все же он принят, - отметил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин. - Я надеюсь, что комиссия, которая будет работать с добровольцами, будет работать беспристрастно и справедливо, и сможет разобраться в каждом конкретном вопросе".

Во Львовском областном совете насчитывается 84 депутата.