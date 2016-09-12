В Одесской области люди вызвали полицию, приняв сотрудников прокуратуры за титушек
Жители райцентра Кодыма Одесской области подняли тревогу, приняв сотрудников прокуратуры за захватчиков воинской части.
Как сообщает "Трасса Е-95", жители города забили тревогу, когда заметили автобус с незнакомыми молодыми людьми (в камуфляже и по гражданке), которые побежали на территорию воинской части.
Кодымчане подумали, что ее будут захватывать, вызвали полицию и общественников.
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Однако оказалось, что молодые люди – сотрудники прокуратуры, которые проводили следственные действия на в Кодымском лесхозе, расположенном на территории воинской части.
Отметим, что руководство государственного предприятия "Кодымское лесное хозяйство" уличили в растрате 1,53 млн грн.
Нарушения были обнаружены во время ревизии деятельности ГП с сентября 2011 года по август 2015 года.
Пересчитывая пни в Слободском лесничестве, проверяющие обнаружили 570 незаконно срубленных деревьев. Убытки составили 1,5 млн грн. Оштрафованы три сотрудника лесхоза.
По факту растраты начато уголовное производство.