Черновецкий: мы каждый день углубляемся во все новые проблемы

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверил сегодня журналистов, что столица в этом году лучше, чем когда-либо подготовлена к зиме.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в мэрии сегодня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: “Что касается подготовки к зиме и другим важным процессам жизнеобеспечивающим город, я вам гарантирую, что лучше нас никто не готовится. Я этим очень серьезно занимаюсь. Мы проводим разные исследования. Мы каждый день углубляемся во все новые проблемы, которые вообще никогда в городе не решались. Мы классно подготовлены к зиме. Мы лучшие в этом смысле”.

Единственной проблемой на сегодняшний день, по его словам, есть кадры. “Остаются еще люди, которые ненавидят меня всеми фибрами души. К сожалению они еще существуют на важных и ответственных должностях Киевской городской администрации. Но их становится с каждым днем все меньше”, - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и резюмировал: “Все нормально”.

Он также заверил, что отключение газа Киеву не грозит. Отвечая на вопрос журналистов о критической ситуации с поставками Киеву газа, мэр заявил: «Нет ничего такого! Никто ничего не отключает”.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании расширенной Коллегии КГГА сообщалось, что если до 7 сентября Киев на рассчитается с долгами перед газотранспортными организациями, то поставки в столицу газа будут прекращены. В связи с этим, для погашения долгов городские власти планируют взять кредит.