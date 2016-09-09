В Харькове из-за футбольного матча "Шахтер" - "Динамо" ограничат движение транспорта

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

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По сведениям горсовета, движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмовой, ул. Плехановской - на участке от ул. Молочной до ул. Лебединского, ул. Тарасовской - на участке от ул. Молочной до ул. Храмовой, и ул. Державинской будет запрещено сегодня с 17:00 до 23:30.

Во время футбольного матча транспорт будут пропускать по двум периметрам. Во внешний периметр будут пропускать только по билетам на матч и прописке жителей близлежащих домов, а во внутренний смогут проехать автомобилисты, которые имеют отношение к проведению матча, и болельщики с билетами, которым нужно припарковать свои автомобили.

После матча пассажирские автобусы будут перевозить болельщиков от станций метрополитена по основным направлениям до 1:00 субботы, 10 сентября.

Справка УНИАН. Сегодня, 9 сентября, в Харькове состоится матч "Шахтера" и "Динамо".

Донецкий "Шахтер", который последние два года домашние матчи играл во Львове, решил впервые домашний матч сыграть в Харькове.

Начало игры в 21:00. На матче ожидается аншлаг. За день до игры в кассах оставалось лишь около двух тысяч билетов. Всего арена вмещает 40 200 зрителей.