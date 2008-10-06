В США появилась купюра достоинством в... ноль долларов (фото)
Тираж - 10 тысяч экземпляров
Купюра достоинством ноль долларов отпечатана в Нью-Йорке в ответ на кризис, охвативший Wall Street. Новую банкноту выпустило не казначейство США, а известная американская художница и дизайнер Лаура Джилберт, разочарованная падением "зеленого", некогда самой незыблемой валюты мира. На официальном сайте художницы сообщается, что купюра, отпечатанная тиражом десять тысяч экземпляров, будет раздаваться бесплатно в ее галерее на Бродвее в конце октября на презентации проекта, пишет ресурс финансовых новостей k2kapital.com. Основную же массу "зеро долларов" художница намерена доставить непосредственно на Wall Street.
|Изображение с персонального сайта Лауры Джильберт. www.gilbertgallery.org
"Ноль долларов" внешне повторяют традиционную однадолларовую банкноту, только вместо единицы на ней значится ноль, а на оборотной стороне вместо one (один), написано zero. Художественный проект Лауры Джилберт совпал с финансовым кризисом, который, как полагают многие влиятельные аналитики, положит конец эре американского доллара как доминирующей мировой валюты.