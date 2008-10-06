В США появилась купюра достоинством в... ноль долларов (фото)

Купюра достоинством ноль долларов отпечатана в Нью-Йорке в ответ на кризис, охвативший Wall Street. Новую банкноту выпустило не казначейство США, а известная американская художница и дизайнер Лаура Джилберт, разочарованная падением "зеленого", некогда самой незыблемой валюты мира. На официальном сайте художницы сообщается, что купюра, отпечатанная тиражом десять тысяч экземпляров, будет раздаваться бесплатно в ее галерее на Бродвее в конце октября на презентации проекта, пишет ресурс финансовых новостей k2kapital.com. Основную же массу "зеро долларов" художница намерена доставить непосредственно на Wall Street.

"Ноль долларов" внешне повторяют традиционную однадолларовую банкноту, только вместо единицы на ней значится ноль, а на оборотной стороне вместо one (один), написано zero. Художественный проект Лауры Джилберт совпал с финансовым кризисом, который, как полагают многие влиятельные аналитики, положит конец эре американского доллара как доминирующей мировой валюты.