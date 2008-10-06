В Тернополе два дня не будет воды

В Тернополе на протяжении двух дней не будет воды.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный инженер КП “Тернопольводоканал” Роман РОМАНИВ, это вызвано проведением ремонтных работ на насосных станциях и промывкой водопроводных сетей.

Прекратят водоснабжение с 00.00 7 октября до 24.00 8 октября. “В среду, 8 октября, на отдельных массивах будет появляться вода с повышенным содержанием хлора, непригодной для употребления. Запастись же водой людям стоит на протяжении 6 октября, во избежание массового одновременного водосбора под вечер, что приведет к вымыванию из труб окиси железа, и тогда людям придется использовать загрязненную воду”, – предостерег Р.РОМАНИВ.

Во время прекращения водоснабжения КП “Тернопольводоканал” посоветовал тернопольчанам воспользоваться 26-юколонками-скалками, функционирующими в городе.

КП “Тернопольводоканал” промывку сетей для улучшения качества воды проводит дважды в год - весной и осенью. На это время в городе традиционно перекрывают воду.