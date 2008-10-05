В Днепропетровской области создадут ландшафтный парк "Приднепровский"

В Солонянском районе Днепропетровской области будет создан региональный ландшафтный парк „Приднепровский”. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета со ссылкой на решение облсовета.

О создании ландшафтного парка в областной совет обратилось Государственное управление охраны окружающей природной среды в Днепропетровской области.

Специалисты управления выразили обеспокоенность тем, что сеть территорий и объектов природно-заповедного фонда Днепропетровской области в настоящее время составляет всего лишь 1,1% от общей площади региона. Создание регионального парка „Приднепровский” позволит увеличить процент земель природно-заповедного фонда на 0,1%.

Ландшафтный парк „Приднепровский” расположен в восточной части Солонянского района на правом берегу р. Днепр и территориально входит в три административных формирования: Никольский, Войсковой и Башмачанский сельские советы.

Общая площадь ландшафтного парка “Приднепровский” составляет около 5 тыс. га.