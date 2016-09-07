Изъятые следователями серверы "Интера" тщательно залиты водой - Аваков

Об этом он заявил в интервью телеканалу «24».

«В 17.00 позавчера к «Интеру» подходит группа людей, эти люди не прячутся, они в открытую, нам известны их фамилии, в том числе среди них бывшие военные из 30-й бригады ВСУ, бывшие бойцы батальона «Святая Мария», - сказал он.

«Эти люди разворачивают плакаты, зажигают шины, пишут, что «Интер» – агент Кремля» и что-то в этом духе. Разгорается конфликт, со слов пикетирующих, бьют какую-то их девочку, завязывается драка с охраной телеканала. К этому времени прибывает полиция, и через 5 минут загорается на втором этаже огонь. Огонь тушат, и где-то в 19.30 - 20.00 телеканал «Интер» начинает устанавливать забор. Следующие несколько часов телеканал не выдает на требование Нацполиции запись с камер наблюдения внутри», - добавил Аваков.

«Когда ночью изъяли эти серверы, на которых должны были записываться события внутри телеканала – они, почему-то удивительным образом были тщательно залиты водой», - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала «Интер» на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний.

По фактам событий 4 сентября полиция открыла производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко взять расследование событий, произошедших возле здания «Интера», под личный контроль.

Глава государства также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову приложить максимальные усилия для обеспечения правопорядка на улицах Киева и в целом в Украине, и держать ситуацию на контроле.

В Европейском Союзе призвали к полному и независимому расследованию событий, произошедших в Украине вокруг телеканала «Интер».