В ЕС призвали к полному и независимому расследованию событий вокруг "Интера"

13:54, 06 сентября 2016
Общество
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В Европейском Союзе призвали к полному и независимому расследованию событий, которые произошли в Украине в минувшее воскресенье вокруг телеканала «Интер».

Фото УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня в Брюсселе сделала пресс-секретарь Внешней дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич.

«В ЕС мы уделяем пристальное внимание всем случаям насилия в отношении журналистов и средств массовой информации. Мы призываем к полному и независимому расследованию этого случая», - заявила она.

Косьянчич также выразила убеждение, что ответственные за это не должны оставаться без наказания.

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«Заявление, которое было сделано президентом Порошенко с призывом к генеральному прокурору начать расследование этого инцидента – правильный шаг в этом направлении. Важно, чтобы были использованы все доступные средства, чтобы гарантировать безопасность журналистов, включая уголовное наказание для тех, кто угрожает или использует насилие против журналистов и средств массовой информации», - подчеркнула пресс-секретарь.

По словам Косьянчич, свободные и независимые средства массовой информации являются «чрезвычайно важными для функционирования любого плюралистического сообщества и демократии».

«Как заявила ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, насилие никогда не является приемлемым ответом на несогласие с редакционной политикой», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины.

Сейчас возле главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской проходит акция по блокированию телеканала, участники которой требуют прекратить работу телеканала.

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