Гройсман прокомментировал поджог здания телеканала "Интер"

Как передает корреспондент УНИАН, после представления работы Межведомственного целевого центра по преодолению и выявлению нарушений законодательства по вопросам таможенного дела Гройсман сказал журналистам: "Все должны осознать одну вещь: мы строим европейскую, демократическую, цивилизованную страну, должно быть верховенство права, должен быть закон во всех проявлениях. То, что вчера произошло на телеканале ("Интер" – УНИАН), не входит в понимание любого нормального человека".

"Поэтому сегодня важная задача для правоохранительной системы, возможно, это немного банально звучит, но это надо сделать – найти, кто это сделал, кому это было выгодно. Понятно, что это выгодно тем, кто хочет показать Украину в том, что здесь нет покоя, здесь ситуация дестабилизируется и все такое, но важно, чтобы правоохранительная система дала адекватный ответ: кто сделал, какова была цель и самое главное – чтобы люди (виновные) были наказаны", - подчеркнул Гройсман.

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"Каждый, кто совершил преступление, - власть, гражданин, кто угодно, - должен нести ответственность. Это ключевая позиция, ключевой принцип, поэтому здесь важно дождаться результатов работы Нацполиции и их информирования о том, что произошло и как, для того, чтобы довести ситуацию до логического завершения. Я считаю, что и коррупция, и преступность должны быть наказаны приговором суда", - заявил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в Киеве на ул. Щусева, 26, у здания телеканала "Интер" неизвестные сначала подожгли шины, а затем бросили в помещение дымовую шашку. Возник пожар. Полиция задержала несколько человек для выяснения обстоятельств пожара.

По словам пресс-секретаря столичного главка полиции Оксаны Блищик, около 16.30 полиция получила вызов на улицу Щусева о том, что неизвестные жгут шины под офисом телевизионной продакшн-студии. На место отправились автопатрули полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. «Выяснилось, что группа лиц, примерно 20 человек, пришли к зданию, установили туристические палатки и принесли шины. Впоследствии шины подожгли, и бросили в здание, по предварительной информации, дымовую шашку. Начался пожар, причина и его очаг будет установлен после проведения экспертизы», - сообщила Блищик.

«Из здания эвакуировали работников. Нескольких участников события доставили в управление полиции для установления их анкетных данных и предоставления объяснений. После проведения проверки следователи дадут правовую квалификацию этому событию», - добавила пресс-секретарь полиции.