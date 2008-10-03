Доллар может подорожать до 5,35-5,45 гривень - эксперт

В ближайшее время стоимость доллара США может повыситься для населения до 5,35-5,45 грн.

Об этом заявил в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН руководитель информационно-аналитического центра «Форекс клуб» Николай ИВЧЕНКО.

По его словам, из украинской экономики продолжают выводить средства в долларах и евро иностранные компании. Кроме того, НАК «Нафтогаз Украины» скупает доллары для расчетов за газ, а украинские коммерческие банки должны погасить долги до конца года на сумму 10 млрд. долл. США. Все это приводит к повышению стоимости американской валюты, считает аналитик.

В то же время, по словам Н.ИВЧЕНКО, Национальный банк Украины «не хочет кормить спекулянтов». «Нужно, чтобы население привыкло к плавающему курсу валют», - отметил эксперт.

Н.ИВЧЕНКО сказал, что пока не делает прогнозов относительно курса доллара к гривне до конца года, но, по его словам, в 2009 г. «гривня будет находиться под давлением».