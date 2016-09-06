ВР решила, что осужденные должны сидеть в тюрьме, ближайшей к месту их проживания

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №2253а проголосовали 238 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что приговоренный к лишению свободы отбывает весь срок наказания в одной исправительной или воспитательной колонии, которая является ближайшим учреждением соответствующего уровня безопасности к месту его проживания до осуждения или, по письменному заявлению осужденного, к месту постоянного проживания его близких родственников. В случае документально подтвержденного изменения места проживания близких родственников осужденного он переводится, по его письменному заявлению, в ближайшее к месту их проживания учреждение соответствующего уровня безопасности.

В то же время отмечается, что содержание осужденных в других учреждениях разрешается в случае изменения вида колонии, ликвидации или перепрофилирования колонии, и в исключительных случаях с целью: лечения; избежание переполненности учреждения исполнения наказаний, но не дольше шести месяцев; обеспечения безопасности осужденных или иных лиц по обоснованному решению администрации учреждения исполнения наказаний.

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При этом сказано, что в таких случаях осужденные должны содержаться в следующем ближайшем учреждении соответствующего уровня безопасности к месту жительства до осуждения или, по письменному заявлению осужденного, к месту постоянного проживания его близких родственников.

Законом определено, что по обоснованному заявлению осужденного допускается его перевод в иное учреждение, чем то, которое является ближайшим к месту его проживания.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.