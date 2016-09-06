На Харьковщине разоблачили майора полиции, за взятки выдававшую разрешения на ношение оружия
Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с управлением Службы безопасности Украины в области и управлением внутренней безопасности Главного управления полиции в области разоблачили во время получения неправомерной выгоды майора полиции.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инспектор разрешительной системы одного из отделений ГУ НПУ в Харьковской области требовала и получила 12 тысяч гривень от харьковчанина за беспрепятственное получение разрешения на ношение и хранение травматического оружия.
Досудебное расследование проводит прокуратура Харьковской области по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).
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В настоящее время следствие рассматривает два эпизода преступной деятельности, во время которой 35-летняя сотрудница полиции получила по 12 тысяч гривень с каждого «клиента».
В ближайшее время следователи прокуратуры объявят подозрение фигурантке производства. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.