На Харьковщине разоблачили майора полиции, за взятки выдававшую разрешения на ношение оружия

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инспектор разрешительной системы одного из отделений ГУ НПУ в Харьковской области требовала и получила 12 тысяч гривень от харьковчанина за беспрепятственное получение разрешения на ношение и хранение травматического оружия.

Досудебное расследование проводит прокуратура Харьковской области по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

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В настоящее время следствие рассматривает два эпизода преступной деятельности, во время которой 35-летняя сотрудница полиции получила по 12 тысяч гривень с каждого «клиента».

В ближайшее время следователи прокуратуры объявят подозрение фигурантке производства. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.