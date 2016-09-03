Житомиряне отметили День города большим концертом (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на главной площади Житомира под открытым небом собрались тысячи горожан и гостей.

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После официальной части начался концерт - "Культурная версия Дня Житомира". На концерте выступили Святослав Кондратьев в сопровождении Киевского симфонического оркестра, пианист-виртуоз Евгений Хмара с симфоническим оркестром, группа "Пур:Пур" и другие исполнители.

Как сообщал УНИАН, в Житомире вчера, 2 сентября, началось празднование 1132-й годовщины со дня основания города.