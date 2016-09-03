Житомиряне отметили День города большим концертом (фото)
23:52, 03 сентября 2016Общество
1387 1
В центре Житомира на Соборной площади в рамках празднования Дня города состоялся большой праздничный концерт.
Житомиряне отметили День города / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, на главной площади Житомира под открытым небом собрались тысячи горожан и гостей.
Читайте такжеПорошенко поздравил жителей Винницы с Днем города
После официальной части начался концерт - "Культурная версия Дня Житомира". На концерте выступили Святослав Кондратьев в сопровождении Киевского симфонического оркестра, пианист-виртуоз Евгений Хмара с симфоническим оркестром, группа "Пур:Пур" и другие исполнители.
Житомиряне отметили День города / УНИАН
Как сообщал УНИАН, в Житомире вчера, 2 сентября, началось празднование 1132-й годовщины со дня основания города.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter