В Санкт-Петербурге задержали одного из участников акции в поддержку Умерова – СМИ

В субботу в Санкт-Петербурге состоялась акция в поддержку Ильми Умерова, один из ее участников был задержан. Об этом пишет «Радио Свобода».

Как сообщил корреспондент издания, 10 активистов петербургского движения "Солидарность" вышли на Невский проспект с плакатами в поддержку Ильми Умерова, принудительно помещённого в психиатрическую клинику. ФСБ РФ обвиняет его в призывах к сепаратизму.

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Отмечается, что мероприятие проходило в жестких условиях, участникам пикетов активно мешали провокаторы из «Национально-освободительного движения». Они вели себя агрессивно, окружали активистов, превращая одиночный пикет в массовый, в результате чего и был задержан один из пикетчиков.

В пятницу, 2 сентября, активисты петербургской "Солидарности" распространили обращение, в котором говорится: "Принудительное психиатрическое заключение и экспертиза замглавы Меджлиса Ильми Умерова, которого в мае 2016 года обвинили в "сепаратизме", – это явное нарушение международных стандартов в области прав человека. Состояние здоровья Ильми Умерова критическое, у него сахарный диабет, болезнь Паркинсона, он перенес операцию на сердце. Очевидно, что действия российских властей являются намеренными и направлены на то, чтобы оказать на Умерова психологическое давление, они ставят под угрозу его здоровье и жизнь".

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в Киеве и других странах мира прошли акции в поддержку преследуемого в оккупированном Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Умерова.

Сам Умеров накануне обратился с призывом поддержать других политзаключенных Кремля.

ФСБ РФ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".

"В марте 2016 года гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет", - заявила Поклонская.

11 августа так называемый суд в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и "скорая" забрала его в больницу.

16 августа сотрудники ФСБ России вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.